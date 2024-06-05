SMAS-лифтинг: опасности популярной процедуры

Одна из самых популярных процедур в борьбе со старением на деле может дать совсем не тот эффект, на который вы рассчитывали.

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Косметолог Арина Жукова рассказала Womanhit об опасностях SMAS-лифтинга, о которых стоит знать еще до того, как вы решитесь на преображение.

Что из себя представляет SMAS-лифтинг

Женщины, не планирующие подтяжку в ближайшее время, чаще отдают предпочтение более консервативным способам омоложения. SMAS-лифтинг как раз относится к процедурам, которые не требуют долгого восстановления и обладают выраженным эффектом. Арина:

«SMAS — слой кожи между мышцами лица и подкожной жировой клетчаткой. Именно здесь вырабатывается коллаген».



С возрастом коллагена становится меньше, и кожа начинает претерпевать изменения.

Аппараты, направленные на работу с данной прослойкой, нагревают SMAS-слой, из-за чего коллаген уплотняется и постепенно начинает вырабатываться новый. Как говорит наш эксперт, остальные слои кожи никак не задействуются во время процедуры.

Почему SMAS-лифтинг может быть опасен

Предсказать результат иногда трудно

Ни один косметолог не будет обещать, что процедура пройдет без последствий, так как каждый организм уникален. Арина: «Бывает, что пациент сталкивается с ожогами даже при минимальных настройках, еще случается, но редко, — липоатрофия. В этой ситуации может быть провисание тканей». Обязательно честно ответьте на вопросы специалиста об аллергиях и других особенностях кожи перед самой процедурой.

Вы можете нарваться на нелицензионный аппарат

В идеале, на сайте клиники должны быть все сертификаты подлинности аппаратуры, которые используют косметологи. Вам обязаны предъявить все документы и при личном обращении. Конечно, если клинике нечего скрывать. В погоне за экономией некоторые организации закупают оборудование без регистрации, и предсказать, насколько безопасен аппарат в этом случае, просто невозможно.

Часто предлагают курс процедур

SMAS-лифтинг не делают курсом. Косметолог: «Максимальный эффект после процедуры вы увидите через пару месяцев». Недобросовестные косметологи могут выставить минимальные настройки, чтобы минимизировать риски травм кожи, из-за чего будут настаивать на нескольких процедурах.

На клиентах могут экономить

В аппарате для SMAS-лифтинга установлены картриджи, в которых уже задано количество линий. Если клиника не позаботилась о покупке расходников, вам проведут процедуру с малым количество линий и никакого результата вы просто не получите, хотя заплатите полную стоимость.