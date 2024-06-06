«Голая юбка» стал главным трендом лета. Как ее стилизовать и носить правильно

В этом сезоне звание «юбки, которую хотят все» следует вручить модели из полупрозрачных материалов, за которой охотятся все модницы. Рассказываем, где ее купить и с чем носить.

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Весенне-летняя коллекция бренда Carven запомнится победным шествием по подиуму той самой юбки. Нечто подобное представили и Givenchy с Prada, продемонстрировав миру, что просвечивающаяся ткань не всегда звучит откровенно. Главное — правильно стилизовать. И здесь начинается самое интересное: правил стилизации, по сути, нет!

Никто не запрещает вам подобрать к такой юбке аналогичный полупрозрачный верх, но рекомендуем присмотреться к плечевым изделиям из более плотных материалов и сыграть на контрасте тканей. Это может быть оверсайз-пиджак или укороченный жакет, под которые можно надеть майку или кроп-топ. Свитшот в актуальном спортивном стиле и романтичный кардиган из легкой пряжи тоже составят подходящую пару нашей героине.

Но, наверно, самый важный вопрос тут: что надеваем под юбку? Есть ответ: микрошорты и высокие трусы! Еще не привыкли не скрывать ничего? Что ж, вам в помощь удлиненные рубашки и футболки, которые можно носить навыпуск или заправив в юбку. Выручат в этой щекотливой ситуации и лосины-бриджи, и колготки, и обычные брюки или джинсы.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru