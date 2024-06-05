Выбираем идеальный корсет – тренд лета 2024

Хотите ли вы надеть корсет как часть модного образа или использовать во время тренировки для сохранения или приобретения талии, важно знать, как его правильно носить и ухаживать за ним.

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В этом обзоре вспомним историю корсетов, рассмотрим их разные виды и выберем идеальный вариант в соответствии с фигурой.

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За прошедшие годы корсет подвергся множеству изменений и вариаций. Первые корсеты создавались для уплощения животов и выпрямления осанки. Со временем они становились более структурированными и формообразующими тело в виде песочных часов. В начале XX в. корсет потерял популярность, ему на смену пришли другие модели, дарившие женщинам комфорт и свободу во время движения. А недавно он вернулся в массовую моду с лёгкой подачи дизайнеров, интегрировавших корсетные элементы в свои модели. Сегодня у нас есть богатый выбор – от традиционных викторианских корсетов до современных, обтекаемых форм.

С завышенной грудью

Почти полностью покрывает грудь, обеспечивая ей поддержку и придавая телу форму песочных часов. Выпускаются в различных стилях – викторианском, готическом, футуристическом. Корсеты с завышенной грудью могут надеваться как поверх платья или рубашки, так и как нижнее бельё, всё зависит от цели, которая ставится при создании образа.

С заниженной грудью

Заканчивается под грудью, обеспечивая поддержку средней линии тела и обладая утягивающим эффектом. Они разнообразны и могут надеваться с платьем, топом, рубашкой или блузкой.

Талиевый корсет

Известен также как утягивающий корсет, создан для подчёркивания талии. Обычно шьётся из латекса или другого эластичного материала. Существует разновидность для тренировок, надевается по рекомендации тренера или врача.

Удлинённый корсет

Разработан для покрытия области тела от бюста и до бёдер. Обеспечивают поддержку средней части тела.

Фэшен-корсет

Создаётся с эстетической целью и обычно не преследует цель что-то поддержать или утянуть. Существует масса стилей и дизайнов -от минималистских до утончённых и замысловатых.

Свадебный корсет

Прерогатива невест надеть этот предмет в знаменательный день. Обычно под платье, но чаще всего как тип бюста с пышной или струящейся юбкой.

Как выбрать идеальный

Весьма непросто выбрать правильный размер корсета. Должны учитываться аккуратно снятые мерки бюста, талии и бёдер, а также тип фигуры (яблоко, груша, песочные часы и др.) и желаемый стиль. Что предпочесть – со шнуровкой или на молнии? Классические корсеты дольше надеваются из-за небыстрого процесса шнурования, но считаются более комфортными, позволяя регулировать степень сжатия и носить в течение долгого времени. Зато версия «на молнии» характерна быстрым процессом, но не обеспечивает такого контроля, как «верёвочная». А кроме того, опасна застреванием либо поломкой молнии. Выбирая корсет, помните, он не должен слишком плотно облегать, как и не должен «болтаться». Если случится первое, можно упасть в обморок либо испытывать трудности с дыханием, при втором может «выпрыгнуть» грудь, что тоже не комильфо. Поэтому лучше зависнуть в примерочной на час-другой, чем позже понять, что корсет вам не подходит.

Как носить корсет

Сейчас корсет вошёл в моду на правах полноправного предмета одежды, придающего пикантность, соблазнительность и изящество. Его можно надеть в паре с любимыми джинсами для расслабленного образа или поверх платья, чтобы придать образу лёгкий «драматик» для вечерней прогулки по городу. Возможности бесконечны. «С чем бы вы ни решились сочетать корсет, он универсален! Некоторые его по-прежнему считают нижним бельём, а другие модным вызовом, - говорит Крикит Лакоу, основательница собственного бренда корсетов. – Любая может надеть корсет, и он будет для неё уникален, потому что подобран с учётом особенностей фигуры».