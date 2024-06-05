Бохо-шик: носим трендовый стиль как Эльза Хоск

Популярная модель Эльза Хоск, не стесняясь, регулярно делится в социальных сетях своими снимками в разных нарядах, чтобы вдохновить подписчиков. И ее последние три образа доказывают, что главной тенденцией лета является не что иное, как бохо-шик, который был представлен на многих подиумах в этом году.

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Париж, Неделя моды осень-зима 2024–2025. На показе Chloé дизайнер Чемена Камали представила свои первые наряды для французского дома. Ей с первых же образов удалось возродить тенденцию бохо-шика. С тех пор многие селебрити переняли этот стиль, от Сиенны Миллер на красной дорожке Каннского кинофестиваля до Эмили Ратаковски на улицах Нью-Йорка.

Эльза Хоск зарекомендовала себя как новый верный приверженец этого тренда. Несколько раз папарацци замечали ее в безупречных минималистичных нарядах с бохо-шармом, но модель и сама активно делится своим стилем в социальных сетях. Сначала Хоск продемонстрировала подписчикам ансамбль из топа, украшенного красивой вышивкой, джинсов и идеальных аксессуаров в виде сумки и косынки на голову.

© Соцсети

Затем она поделилась творением своего одноименного лейбла Helsa — платьем с вышивкой, которое придало образу модели нотку ретро-женственности.

© Соцсети

Последний наряд, который показала нам Эльза Хоск в стиле бохо-шик, также ансамбль ее бренда — туника и белая макси-юбка. В качестве украшения она снова выбрала косынку, чтобы придать своему образу неотразимый ретро-оттенок. Ну а мы ждем, когда модель предложит еще больше вариантов стилизации популярного тренда.