Дочь Клаудии Шиффер пришла на показ Dior в кожаном тренче

Дочь супермодели Клаудии Шиффер Клементина де Вер Драммонд стала гостьей показа Dior. Об этом сообщает Tatler.

© Getty Images for Christian Dior)

19-летняя дочь супермодели предпочла для выхода черный кожаный тренч, туфли в тон и топ с высоким горлом. Образ завершила сумка бренда Dior. Волосы ей распустили и сделали макияж с угольно-черными стрелками.

Клаудия Шиффер замужем за режиссером Мэттью Воном. Влюбленные сыграли свадьбу в 2002 году. Торжество прошло в Англии, в сельской церкви XIV века. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Клементину и Козиму и сына Каспера.

В сентябре 20 супермоделей 90-х появились вместе на обложке журнала. В фотосессии приняли участие супермодели Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен, Паулина Поризкова, Карла Бруни, Кристи Тарлингтон, Шалом Харлоу, Милла Йовович, Твигги, Эмбер Валлетта и другие. Помимо совместной съемки, каждая из моделей появилась на отдельной обложке.

Ранее Николь Кидман, Дженнифер Энистон, София Вергара в белых нарядах снялись для глянца.