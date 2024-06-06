Доктор назвал пять хитростей, которые помогут сохранить волосы в жару

Сберечь и приумножить красоту волос летом поможет систематический уход и защита их от ультрафиолетовых лучей. Рекомендациями с читателями ИА RuNews24 поделилась доктор медицинских наук, врач Марият Мухина.

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Вопреки распространенному заблуждению, солнце, теплая погода и водные процедуры на открытом воздухе могут быть губительны для волос. Их структура, точно так же, как и кожа, чувствительна к ультрафиолету и легко повреждается УФ-излучением.

Солнечные лучи, особенно в конце весны-начале лета, пагубно влияют на волосы. Они сильно обжигают их и буквально вытягивают влагу, делая их обезвоженными и поврежденными. В итоге после регулярных солнечных ванн локоны становятся сухими, ломкими, тусклыми, начинают сильно пушиться и электризоваться, теряют блеск и секутся на кончиках.

А еще под действием солнечных лучей волосы становятся светлее, так как ультрафиолет взаимодействует с пигментом меланином и обесцвечивает их. Возникает эффект «выгорания» волос на солнце.

В результате повреждается кутикула и кератин, волосы становятся сухими, тонкими и ломкими, а укладка держится хуже. Особенно подвержены риску светлые и тонкие волосы, а также поврежденные завивкой или окрашиванием. Если же еще и загорать без головного убора, и плавать при этом в соленом море без шапочки, то волосы получат двойной удар.

«К наступлению жары волосы необходимо специально подготовить. Все используемые шампуни, маски, кондиционеры, бальзамы должны быть направлены на увлажнение волос. Для этого в составе всех этих средств должен присутствовать кератин», - говорит Марият Мухина.



Кератин представляет собой разновидность белка, восстанавливающего структуру волоса. Микроэлемент возвращает волосам влагу, а локоны делает упругими и шелковистыми. Поэтому надо внимательно читать состав на этикетке средства.

Вот несколько несложных хитростей от эксперта, которые помогут сохранить волосы красивыми даже летом у моря: