45-летняя актриса Кэти Холмс снялась топлес в рекламе

Американская актриса Кэти Холмс снялась в рекламе бренда A.P.C. в откровенных образах. Соответствующие снимки публикует издание WWD.

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45-летняя знаменитость показала поклонникам несколько образов, которые она создала в коллаборации с упомянутой маркой. Так, на одном из кадров телезвезда была запечатлена в имитирующем одеяло разноцветном платье, а на другом — позировала топлес в одних джинсах с завышенной линией талии, прикрывая при этом оголенную грудь руками.

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Известно, что автором снимков стал фотограф Оливер Хэдли Пирч.

В марте американская актриса Кейт Хадсон показала естественную внешность на новом видео. Она позировала без макияжа в белой майке и с уложенными в небрежный пучок волосами.