Айза-Лилуна Ай показала фигуру в купальнике после пластики груди: «Без имплантов тоже красиво»
В апреле Айза-Лилуна Ай сделала 10-ю (юбилейную?) маммопластику. Бизнесвумен захотела вернуть природную форму груди. Имплантаты Айза удалила еще 2011-м, а в этом году предстояло сделать реконструкцию. Судя по всему, результатом Лилуна полностью довольна.
«На пляж. С грудью от доктора Мельникова. Без имплантов тоже красиво», — прокомментировала она собственную свежую фотографию в купальнике.
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И мы не можем с Айзой не согласиться!
Маммопластику бывшая жена Гуфа сделала в Москве и заплатила за нее, по нашим данным, 1,5 миллиона рублей. С помощью операции Лилуна исправила ошибку прошлого: силиконовая грудь в ее случае была лишь данью моде.
«Если честно, я надеюсь, прямо искренне в это верю, что это моя последняя операция на грудь. Потому что моя грудь пережила столько всего вообще, никому не пожелаю. Но это мой опыт. Мое наказание за то, что я влезла туда с силиконовыми имплантами только потому, что это делали все, а не потому, что я этого хотела. Надеюсь, это последний раз, и я уже спокойненько буду жить с красивой, аккуратной, маленькой грудью — своей, которая мне дана Богом.»
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