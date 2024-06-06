Айза-Лилуна Ай показала фигуру в купальнике после пластики груди

В апреле Айза-Лилуна Ай сделала 10-ю (юбилейную?) маммопластику. Бизнесвумен захотела вернуть природную форму груди. Имплантаты Айза удалила еще 2011-м, а в этом году предстояло сделать реконструкцию. Судя по всему, результатом Лилуна полностью довольна.

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«На пляж. С грудью от доктора Мельникова. Без имплантов тоже красиво», — прокомментировала она собственную свежую фотографию в купальнике.



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И мы не можем с Айзой не согласиться!

Маммопластику бывшая жена Гуфа сделала в Москве и заплатила за нее, по нашим данным, 1,5 миллиона рублей. С помощью операции Лилуна исправила ошибку прошлого: силиконовая грудь в ее случае была лишь данью моде.