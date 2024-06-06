Кэти Перри примерила микрошорты перед камерой

Американская певица и актриса Кэти Перри примерила откровенный наряд перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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39-летнюю знаменитость запечатлели, когда она сидела на корточках на пластиковом ящике. При этом звезда надела джинсовые микрошорты, черный бюстгальтер и прозрачный белый кроп-топ, а у ее ног лежала серая кожаная куртка.

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В то же время на одном из кадров супруга актера Орландо Блума позировала в полный рост вполоборота к камере, демонстрируя частично обнаженные ягодицы.

Ранее в июне Кэти Перри надела бикини и подняла ногу перед камерой на балконе отеля.