Актриса и продюсер Рената Литвинова прошлась по подиуму в провокационном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя Рената Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Актриса дефилировала в черном тренче, поверх которого надела белые трусы. Продюсер дополнила образ серой водолазкой, кожаным ремнем, капроновыми колготками, туфлями на каблуках и перчатками. Визажисты сделали знаменитости макияж с серебристыми тенями и нюдовой помадой, а стилисты — укладку.

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В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Недавно Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры на фоне слухов об их ссоре. В конце 2023 года актриса и певица отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они обе обнулили все свои подписки. Кроме того, Литвинова не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя раньше никогда не пропускала эту дату. Каждый год она делала пост, где нежно и с восторгом отзывалась о певице.