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Выбираем сумку на каждый день: лайфхак стилиста

Можно сказать, что целый мир в женской сумочке! Это важная часть образа и повседневной жизни, и к её выбору нужно подойти с максимальной ответственностью. Главное правило - аксессуар должен быть практичным. Но как выбрать ту самую? И сколько вообще нужно сумок современной женщине? Об этом сегодня в выпуске проекта "Короче, Омск" расскажет стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова.

Выбираем сумку на каждый день: лайфхак от стилиста
© Омск Здесь
- Ваша сумка априори должна быть просторной, вместительной, удобной и, безусловно, вписываться в образ вашего дня, - отмечает Виктория Клочкова.

Какие сумочки точно должны быть в городском гардеробе и как правильно подходить к выбору этого аксессуара, если вы собираетесь на работу или, например, на прогулку, узнаете в видео.

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