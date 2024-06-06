Выбираем сумку на каждый день: лайфхак от стилиста

Можно сказать, что целый мир в женской сумочке! Это важная часть образа и повседневной жизни, и к её выбору нужно подойти с максимальной ответственностью. Главное правило - аксессуар должен быть практичным. Но как выбрать ту самую? И сколько вообще нужно сумок современной женщине? Об этом сегодня в выпуске проекта "Короче, Омск" расскажет стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова.

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- Ваша сумка априори должна быть просторной, вместительной, удобной и, безусловно, вписываться в образ вашего дня, - отмечает Виктория Клочкова.



Какие сумочки точно должны быть в городском гардеробе и как правильно подходить к выбору этого аксессуара, если вы собираетесь на работу или, например, на прогулку, узнаете в видео.