Даная Пригожина снялась в облегающем костюме после пластики

Дочь продюсера Иосифа Пригожина показала фигуру после пластики. Даная Пригожина позировала возле машины в облегающей юбке и коротком топе, дополнив образ кардиганом, и поделилась кадрами в соцсетях.

© РИА Новости

Фотомодель решилась на кардинальные перемены через год после родов. Она объясняла, что смогла похудеть на 30 кг, а потом вес встал, и никакие диеты и нагрузки не помогали избавиться от лишних килограммов. А «валик», образовавшийся после кесарева сечения, не получалось убрать упражнениями, поэтому Даная и обратилась за помощью к хирургу, о чем ни разу не пожалела.

© Социальные сети

Пригожина 3 марта 2022 года вышла замуж за Евгения Ткаченко. Дочь продюсера рассказывала, что возлюбленный долго добивался ее внимания — девушка сначала не верила в серьезность его намерений и не собиралась заводить с ним роман, однако бизнесмена это не останавливало. И 16 августа 2022 года у пары появился сын, которого назвали Даниэлем.

Продюсера не было на свадьбе дочери и выписке из роддома, он не хотел встречаться с бывшей женой, матерью Данаи. Бизнесмен говорил об этом в интервью и отмечал, что передавал паре деньги, а также публично поздравлял их с важными событиями в жизни.