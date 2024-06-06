Певица Монеточка* опубликовала фото в купальнике

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова) снялась в купальнике. Исполнительница позировала на пляже в Турции перед своим концертом и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Выходной», — отметила артистка.



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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Лайков больше, чем у Инстасамки», «И это мать двоих детей», «Слишком прекрасна для этого мира», «Синоним словам — нежность, комфорт, красота», «Как Лиза расцвела, став мамой», «Это уже не монеточка, а конфеточка», «Ну какая красивая», «Самая прекрасная женщина в мире», «Как вино, с каждым годом все лучше и лучше», «Отлично выглядите», «Прекраснейшая из женщин».



У певицы двое детей: дочь Нина родилась 17 августа 2022 года, а сын Петр 9 января 2024 года.

Знаменитость в декабре 2020 года официально стала женой музыканта, саунд-продюсера Виктора Исаева. Монеточка говорила, что первая беременность была запланирована — супруги долго к этому готовились, проверялись у врачей и принимали назначенные витамины.

Певица вместе с мужем переехала в Литву после начала спецоперации России на Украине. Исполнительница пожалела, что ей пришлось рожать вдали от своих друзей и семьи, изначально она хотела, чтобы первенец появился на свет в Сочи. Однако супруг певицы все время был с ней рядом. Гырдымова признавалась, что не справилась бы без его помощи и поддержки.