Хирург рассказал, в каком возрасте лучше делать пластику

Пластические операции помогают вернуть уверенность в собственной внешности, однако некоторые виды вмешательств не только не решают проблему с возрастными изменениями, но и прибавляют пациенту несколько лет. Мы поговорили с пластическим хирургом Вячеславом Балкизовым, который рассказал, с какими операциями стоит быть осторожнее, особенно если вам еще нет 30.

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Какие операции не стоит делать до 30

Пластическая хирургия доступна для всех, кто хочет скорректировать свою внешность, с 18 лет. Но в таком молодом возрасте далеко не все делать нужно, хотя и можно. Речь, конечно же, об операциях, которые направлены на омоложение, а не на улучшение пропорций лица, гармонизации внешности.

Вячеслав:

«Например, блефаропластику мы можем делать и совсем молодым пациентам, потому что изменения в области век могут быть как возрастными, так и наследственными».



Хирург считает, что открытый лифтинг (его еще называют открытой подтяжкой лица) стоит отложить до 35—38 лет.

«Даже если изменения достаточно выраженные, на мой взгляд, это довольно серьезная операция, с которой не стоит спешить», — поясняет наш эксперт.



В целом, специалист считает, что решение проблемы должно быть соразмерно проблеме. Молодые девушки, поддавшись рекламе и увещеваниям докторов, начинают думать о лифтинге лица вместо того, чтобы обратиться к косметологу. Обычных салонных процедур достаточно для незначительных изменений.

Когда речь заходит о более зрелых пациентах, наблюдаются уже довольно явные возрастные изменения, уже есть смысл выполнять операцию. Вячеслав:

«А только наметившиеся носогубные складки, морщинки на лбу, начинающий терять четкий контур подбородок может скорректировать косметолог».



Ранние операции не остановят старение

Вячеслав:

«Красота — как поезд из поговорки, на котором вы будете ехать дольше, сев на него позже».



Если при локальной маленькой проблеме вы выполняете серьезное хирургическое вмешательство в молодом возрасте, процесс старения это не остановит. Возможно, вы зафиксируете ваше состояние, но большой разницы вы не заметите, наш эксперт в этом уверен.

Хирург:

«Очень часто обращаются пациентки 45+ с запросом вернуть им молодой свежий вид. После операции они выглядят на 32—35 максимум. И эта разница в возрасте будет сохраняться: в 55 они будут выглядеть на 42. Молодая пациентка такой результат получить не может».



И еще один аргумент против «ранних» операций: все те пациенты, включая звезд, что получили негативный результат после пластической операции, это те случаи, когда пациент делал операцию в молодом возрасте. По мнению врача, к зрелому возрасту ткани были уже перерастянуты, анатомия изменена, ткань не позволяла выполнить полноценное хирургическое вмешательство. В результате — никакой естественности. Любое вмешательство должно быть целесообразно и соразмерно возрасту.

Если есть показания к изменению пропорций лица, эстетизации, врач готов выполнить такую операцию в любом возрасте. Если же человек борется с возрастными изменениями, стоит подождать более зрелого возраста и получить действительно впечатляющий результат.