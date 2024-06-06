Патчи для глаз и на губы: почему они особенно нужны летом

Смыть всю косметику, намазать на лицо восхитительный крем и расслабиться — идеальный план на летние выходные, не так ли? Ведь что может быть лучше, чем день, посвященный уходу за собой? Пролистывая ленту соцсетей, мы порой натыкаемся на посты звезд и обычных дам, которые накладывают патчи под глаза и на губы. Но просто ли это тренд?

«Давайте посмотрим на это логически. Губы и область под глазами нежнее, чем другие части лица. Темные круги, мелкие морщинки, припухлости, потрескавшиеся и потемневшие губы — обычная проблема. Скажем прямо, при такой напряженной жизни трудно высыпаться по восемь часов, не говоря уже о регулярном посещении спа-салонов для массажа и процедур по уходу за кожей», — рассказывает косметолог Лиана Давыдова.



Именно поэтому ученые Южной Кореи придумали патчи, которые дают возможность ухаживать за собой, не выходя из дома. Сейчас их запустили в производство многие мировые косметические бренды. Это быстрый способ увлажнить кожу и нанести на нее полезные вещества. Одним словом, большинству из нас нравится идея использования этих патчей, но вопрос в том, работают ли они? И если да, то как применять их правильно?

Что такое патчи для глаз и губ?

Это небольшие фигурные наклейки, которые изготавливаются из гидрогеля, биоцеллюлозы, ткани и других безопасных для кожи материалов. Патчи пропитаны эссенциями и сыворотками, обогащенными витаминами и минералами.

Патчи содержат легкие, но мощные активные ингредиенты, направленные на решение конкретных проблем.

«В их состав часто входят ретинол, гиалуроновая кислота, керамиды, коллаген, витамин С и фруктовые экстракты. Все, что вам нужно сделать, — это наложить их на пораженные участки и прилечь на несколько минут. Длительность применения варьируется», — объясняет Лиана.



Как же они работают?

Преимущество этих патчей в том, что они мгновенно увлажняют тусклую и сухую кожу. Если вы наносите их холодными, они также могут временно снять отечность. Они обладают охлаждающим и расслабляющим эффектом, который никому не помешает в ленивый воскресный день или вечером в будни. Однако не ждите, что произойдут чудеса!

«Впитываемость ингредиентов в кожу зависит в первую очередь от размера их молекул или от того, как составлен продукт. Хотя патчи идеально подходят для быстрого снятия отека или улучшения цвета кожи под глазами, пара применений не покажет кардинальных и долговременных изменений. Вы можете успешно применять их дома, но не нужно полностью зависеть только от них и игнорировать ежедневную бьюти-рутину со средствами по уходу за кожей вокруг глаз и губ", — настаивает Лиана.



Преимущества патчей под глаза

В то время как кремы для век обеспечивают общий уход, патчи решают проблемы точечно. Насыщенные мощными ингредиентами, они направлены на увлажнение, укрепление, осветление и уменьшение отечности. Все это особенно актуально летом, когда отеки проявлены сильнее обычного.