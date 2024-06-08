Бузова в новом образе выступила на ПМЭФ

Поющая телеведущая Ольга Бузова после скандального выступления в Уфе решила сменить имидж. 38-летняя исполнительница хита «Мало половин» приняла участие в вечеринке Rutube в рамках ПМЭФ, но решила отказаться от кожаного боди в пользу более скромного наряда.

Ольга вышла на сцену в коротком облегающем платье ассиметричного кроя. При этом она прикрыла линию декольте, но оголила одно плечо. Образ дополнили высокие сапоги-ботфорты. Волосы поющая телеведущая собрала в строгий хвост.

Как пишет Kp.ru, несмотря на разразившийся скандал, Бузова вела себя уверенно и выступила с речью перед гостями ПМЭФ.

«Доброй ночи, мои дорогие. Я рада вас приветствовать в моем родном городе, на этом теплоходе. Хорошая музыка нас связала. И очень хочется сказать…А когда хочется сказать, я говорю», - произнесла артистка.



Публика встретила Ольгу очень тепло. После ее выступления из зала донеслись крики: «Королева».

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1 июня 2024 года Ольга Бузова выступила в Уфе на концерте по случаю Дня защиты детей. Она вышла на сцену в откровенном кожаном боди и чулках на подтяжках. После разразившегося скандала депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.

Несмотря на скандал, власти Новосибирска разрешили Бузовой выступить на концерте в честь Дня России 12 июня. При этом ее попросили одеться прилично и заранее согласовать с организаторами речь, которую артистка планирует произнести со сцены.