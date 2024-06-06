Блогер Оксана Самойлова показала трех дочерей от Джигана в белых платьях

Жена и три дочери рэпера Джигана снялись в белых платьях с одинаковыми прическами. Блогер Оксана Самойлова поделилась кадрами с семейной фотосессии в соцсетях.

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«Мои самые любимые. Хочу такое же видео через пять лет. Думаю, может еще одну дочь?» — призналась бизнесвумен.



Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Все красивые, но младшая просто звезда», «Как Лее идут нежные образы», «Как выросли девчонки», «Ох уж эти эксперименты Ариелы с бровями», «Мама выглядит моложе старшей дочери», «Каждая по-своему красива», «Моя фаворитка — Лея», «А Майя-то как расцветает, невероятная девушка будет», «Какие все разные получились», «Ариела — копия отца», «Джиган счастливчик, такой малинник».



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Жена артиста признавалась, что неоднократно говорила со старшей дочерью по поводу изменений во внешности. Самойловой не нравится, как Ариела выглядит с выщипанными бровями. По словам звезды, у них случаются конфликты по этому поводу, но она старается принимать «причуды переходного возраста».

Звезда вместе с мужем растит четверых детей: 12-летнюю Ариелу, 9-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 4-летнего Давида. Самойлова отмечала, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам блогера, больше всех из-за этого переживает старшая девочка, которая сильно к ней привязана.