Жена Кучеры показала свой пресс после рождения четверых детей

Жена актера, телеведущего Оскара Кучеры показала свой пресс после рождения четверых детей. Юлия Кучера позировала в спортивном зале в облегающих лосинах и коротком топе и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Мы с подружкой чуть пойожили», — отметила она.



Супруги воспитывают троих сыновей и дочь: Александру 19 лет, Даниэлю 16 лет, Алисии 13 лет, а Марку 4 года. Младший ребенок пары родился в Майами, он имеет гражданство США. Оскар и Юлия Кучера состоят в отношениях 22 года, они официально зарегистрировали брак в 2007 году после развода шоумена с моделью Майей Марковой, от которой у него есть первенец Александр.

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Телеведущий признавался, что его жена планировала улететь с семьей из России. По словам актера, Юлия хотела покинуть страну два раза: в феврале 2022 года, после объявления о начале специальной военной операции, а также в сентябре, после начала мобилизации. Артист рассказывал, что вместе с сыном Александром поставил ультиматум и отказался менять место жительства, и в итоге ему удалось отговорить супругу от радикальных мер.