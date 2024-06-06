Тельняшка: как, куда и с чем носить летом 2024

В свое время Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Бриджит Бардо и Марлон Брэндон любили скромный бретонский топ (у нас он прижился под названием «тельняшка»), который по-прежнему остается незаменимым предметом гардероба во всем мире. Сегодня его популярность не ослабевает: в тельняшке то и дело можно увидеть знаменитостей и светских персонажей.

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«Топ в бретонскую полоску остается одним из немногих модных аксессуаров, которые могут выглядеть как буржуазно, так и богемно, в зависимости от того, как его носить — или кто его носит», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.



Полоски есть в коллекциях всех марок — от уличных брендов до роскошных и громких дизайнерских домов.

История бретонского топа

Как следует из названия, бретонка, иногда называемая также la marinière, является французской по происхождению и родом из Бретани (или Бретани) на севере Франции.

«В 1850-х годах полосатая рубашка стала официальной униформой французского военно-морского флота, а ее дизайн с 21 полосой был разработан для того, чтобы легче было обнаружить моряков, упавших за борт», — говорит Маша.



Утверждение о том, что Коко Шанель ответственна за превращение бретонки из униформы в модный элемент, пожалуй, преувеличено: многие историки приписывают ее модный статус друзьям Ф. Скотта Фицджеральда, жившим на Лазурном берегу в 20-х годах прошлого века.

Идеи нарядов в бретонском стиле

Ношение тельняшки необязательно ограничивать отпуском на море или жизнью в белых джинсах и кроссовках.

«Топ с бретонской полоской можно легко носить круглый год и использовать в модных сценариях, которые не должны работать, но работают!», — восхищается Маша.



С платком или шарфом

Добавьте мгновенный заряд стиля с помощью яркого шелкового квадрата или вязаного шарфа.

«Большинство полосатых топов будут действовать как нейтральные, так что вы можете выбрать цвет — любой! Я считаю, что красный цвет особенно жизнерадостен…», — утверждает стилист.



Многослойность

В прохладные дни стоит отдать предпочтение многослойности, а что может выглядеть более эффектно, чем классическая белая рубашка, надетая под бретонку.

«Чтобы этот образ получился действительно удачным, возьмите полосатый топ на размер побольше, лучше всего — с более широким вырезом. Закатайте манжеты и красиво заправьте тельняшку с одной стороны, чтобы рубашку было лучшу видно», — предлагает стилист.



С флоральным принтом

Набросьте бретонку на блузку с цветочным рисунком.

«Небольшой проблеск красивого принта на вырезе, манжетах и/или подоле может быть восхитительным и неожиданным», — утверждает Маша.



С яркой одеждой с рисунком

«Пожалуй, мой любимый способ носить тельняшку — с ярким принтом. Это не должно работать, но работает. Выбираете ли вы брюки с узором или юбку, это выигрышное сочетание создает привлекательный образ, каким бы смелым или ярким ни был принт!», — восторгается Маша.



С анималистическим принтом

Кто не любит леопардовый принт — и кто сказал, что его нельзя носить с полоской?

«Эти два паттерна удивительно гармонично смотрятся вместе. Выбирайте аксессуары с животным принтом или смело сочетайте его с верхней одеждой — вы будете удивлены, насколько хорошо все это работает вместе», — говорит стилист.



С аксессуарами

Полосатый топ — идеальный фон для колье, будь то простые цепочки, жемчуг, яркие бусы или смелый кулон. Выбирайте, что вам больше по душе — вы не ошибетесь.

С верхней одеждой

Когда речь заходит о верхней одежде, в ход идет все: от классической байкерской или джинсовой куртки до традиционного тренча или блейзера, а также актуального тренда на куртки-карго.

С комбинезоном

Шикарный базовый топ в бретонском стиле отлично смотрится под комбинезонами, платьями-туниками и полукомбинезонами.

«Это идеальное решение, если вы еще не готовы к полномасштабному полосатому стилю», — уверяет Маша.



В офис

И наконец, бретонка — это не просто предмет повседневного гардероба, ее можно легко подобрать для работы или более официальных мероприятий.