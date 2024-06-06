Кем вдохновлен новый лимитированный аромат от Chanel

В апрельской истории с обложки журнала Time 1952 года 26-летняя звезда Мэрилин Монро поделилась секретом красоты, который цитируют до сих пор:

«Однажды один парень спросил меня: “Мэрилин, в чём вы спите? В пеньюаре?”, а я ответила: “Я ношу только Chanel No 5”».



Это было ещё до того времени, когда знаменитости рассказывали о своих бьюти-ритуалах в видеороликах и интервью. Но ответ Монро был ошеломляющим, а продажи No 5 взлетели до небес. За 70 лет, прошедших с тех пор, имена Монро и Chanel обрели неразрывную связь. Сегодня французский дом моды и красоты делает ещё один шаг, представляя новый лимитированный флакон, вдохновлённый той самой цитатой.

«Подобно аромату No 5, Мэрилин олицетворяет собой нечто универсальное и одновременно очень личное. Она — величайшая звезда, полная жизненной силы, и в то же время она воплощает женственность во всей её хрупкости и противоречивости», — рассказал Томас дю Пре де Сен-Мор, глава отдела глобальных творческих ресурсов Chanel по парфюмерии и косметике.



Дом Chanel не впервые чествует свою историю с Монро — в 2013 году актриса стала лицом аромата благодаря сотрудничеству с её наследниками. И хотя Мэрилин предпочитала оригинальную формулу No 5, флакон-капля наполнен ароматом No 5 L'Eau 2016 года. Этот выбор обусловлен тем, что L'Eau олицетворяет собой современность как нового флакона, так и самой эпохи.

«Я создал No 5 L'Eau, чтобы показать этот аромат в новом свете, удивив тех, кто думал, что уже знает его», — говорит штатный парфюмер Chanel Оливье Польж. При создании новой композиции он сократил оригинальную формулу до основных граней, которые делают No 5 таким узнаваемым, оставив характерную альдегидную ноту, смешанную с жасмином, розой и иланг-илангом. Затем он добавил цитрусы и кедр. Так родилась «более свежая и повседневная версия No 5» от Польжа.



Сильви Легастелуа, директор отдела упаковки и дизайна Chanel, описывает этот невероятно коллекционный флакон как «подвиг стеклоделия». Говорят, что тот самый узнаваемый флакон No 5 был вдохновлён графином для виски, который Коко Шанель увидела в доме своего возлюбленного капитана Артура Эдварда «Боя» Капеля. Но цитата Монро в сочетании с более свежим ароматом L'Eau вдохновила Легастелуа на совершенно другую идею.

«Из этой истории родилось желание создать объект с эргономикой, напоминающей ту легендарную каплю духов», — говорит Сильви.



Теперь аромат просто «заключён в каплю стекла». Это винтажный момент, представленный в современной интерпретации.

«Всем нам нужна капля, — добавляет Легастелуа. — Просто капля No 5 L'Eau!»



Лимитированный флакон No 5 L'Eau Drop Bottle можно будет приобрести на сайте Chanel.com с 13 июня.