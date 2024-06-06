Актриса Марина Александрова снялась топлес после бани, прикрывшись простыней. Звезда «Бедной Насти» позировала вместе с артисткой Ольгой Медынич, которая предпочла остаться в купальнике, и поделилась кадрами в соцсетях.

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Знаменитости вместе работают над творческим проектом. Актрисы снимаются в сериале «Макрон», первый сезон которого планируют выпустить в 2024 году.

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Александрова состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко и воспитывает двоих детей: 11-летнего сына Андрея и 8-летнюю дочь Екатерину. Звезда с семьей живет в Санкт-Петербурге. Артистка неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению знаменитости, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству.

У Медынич есть 11-летний сын Дмитрий от оператора Владимира Вечкилева, с которым она рассталась через несколько месяцев после рождения мальчика и переехала из Санкт-Петербурга в Москву. Звезда не комментирует личную жизнь и не называет причины развода с супругом. Актриса воспитывает ребенка вместе с коллегой Джемалом Тетруашвили, за которого вышла замуж в 2016 году.