Как правильно выбирать средства для волос

Репейное масло и отвар ромашки vs. силиконы и парабены — вечная битва между натуральными и не очень ингридиентами в составе средств для волос. Кто кого?

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В Сети до сих пор регулярно возникают споры, какие же средства для ухода за волосами лучше: народные или профессиональные. Недавно на фоне очередного возрождения моды на натуральность все по инерции начали мыть волосы отваром розмарина — у хештега #rosemarywater в соцсетях более ста миллионов просмотров! Но при этом никто не указывает на возможные аллергические реакции со стороны кожи головы. Хотя в домашних условиях с помощью подобных «процедур» легко дойти и до дерматита: растительные экстракты, как и химические компоненты, могут иметь свои особенности воздействия. В то же время у промышленных косметических средств есть преимущества «по умолчанию» — они проходят многоэтапные тестирования, а их состав подбирают специалисты. Но, несмотря на эти доводы, «волшебный» отвар розмарина бьет все рекорды популярности. В чем же его магия?

Натуральные средства

Исследования показывают, что розмарин действительно способен усиливать микроциркуляцию в коже. Соответственно, при нанесении на голову он может улучшать питание волосяных луковиц и за счет этого стимулировать рост волос. Но это в теории. На практике получается скорее домашний рецепт для пациентов без дефицитных состояний по витаминам и микроэлементам, без анемии, гормональных сбоев и выраженной алопеции. Оказывает ли фитоотвар более глубокое действие, чем трихологические составы? Нет! Дело в том, что молекулы растения сами не могут проникнуть к луковицам волос — им нужен продуманный фармакологический путь.

Наибольшей эффективностью, конечно, будут обладать стандартизированные производные розмарина, например, розмариновая кислота определенной дозировки в нанокапсулах, но это уже работа для серьезного производства.

Итак, косметическая индустрия пестрит разнообразием качественных и профессиональных продуктов для ухода за волосами. Однако многие до сих пор предпочитают им народные средства, относясь к наработкам косметологов, предубеждением. Дело в том, что потребителей слишком долго пугали такими

понятиями, как SLS, парабены и силикон.

Безопаснаяя химия

На самом деле страхи относительно SLS (от англ. sodium lauryl sulfate, или лаурилсульфат натрия) всегда были преувеличены. Чтобы шампунь мог успешно выполнять свою гигиеническую функцию и удалять жир с кожи головы, ему требуются детергенты. Существует несколько различных веществ, которые способны расщеплять жир, и среди них находятся сульфаты. Они, в свою очередь, имеют типы — агрессивные и более мягкие. Если речь идет о пациентах с себореей и очень жирной кожей головы, то первые предпочтительнее, так как щадящие варианты просто не справляются с проблемой себума. Кроме того, SLS не только безопасен, но и биоразлагаем (не накапливается в окружающей среде). Опасность представляет лишь частота использования средств с этой натриевой солью для окрашенных волос — цвет вымывается быстрее.

Понятие же бессульфатного шампуня больше связано с маркетингом: в составе этого продукта всегда будет вещество, расщепляющее жир, — это его основная задача, просто повторять процедуру с шампунем на основе мягких ПАВов приходится чаще, благодаря чему увеличивается и его расход. Что касается парабенов,то они совершенно безопасны. Они не впитываются в кожу, так как это всего лишь крупные молекулы-консерванты.

Силиконы же выполняют две функции: консервация и создание защитной пленки на волосяном стержне, предотвращаюей испарение влаги. Они не проникают вглубь волоса, оставаясь на его поверхности вплоть до следующего мытья. Силиконы придают

волосам эстетическую красоту, но не обладают полезными свойствами (как и вредными).

Итак, можно сколько угодно увлекаться народными рецептами, но самая простая стратегия к увеличению и сохранению количества волос — это полноценное и сбалансированное питание, качественный уход за кожей головы (очищение, увлажнение, солнцезащита), достаточная физическая активность и минимизация механических или химических воздействий (феном, красками, тугими прическами). А еще можно каждый день уделять немного времени массажу головы — от этого точно будет только польза.