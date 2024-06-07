Стилист дал советы, как адаптировать свой гардероб к возрасту

Они помогут сформировать универсальный набор одежды, после чего вы уже не скажете: «Мне нечего надеть!».

© Inc-News

«По мере взросления наш стиль и предпочтения в моде могут естественным образом меняться, – считает Вивьен Десурмонт, стилист и основательница Maison Vivienne, – Обновление гардероба позволит сопоставлять выбор одежды с актуальным образом жизни, интересами и личностью, повышая общую уверенность человека».



И не только это. По мнению Десурмонт, тело с возрастом меняется, а это, значит, что некоторые фасоны не так уже хорошо идут, как раньше.

«Обновление гардероба даст возможность инвестировать в хорошо скроенные и комплиментарные вещи, которые не только подчеркнут достоинства и скроют недостатки, но и обеспечат комфорт в течение дня».



В этом обзоре узнаем от стилистов приёмы для адаптации одежды к возрасту.

Предпочтение высококачественным материалам

Все как один, стилисты соглашаются, что некоторые из тканей с возрастом ощущаются некомфортными и хуже «сидят» на теле.

«Натуральные материалы с добавлением 2-5% эластичных нитей – наши друзья, – говорит Кэрол Дэвидсон, коуч по имиджу и стилю из Нью-Йорка, – Они не только благоприятны для кожи, но и за счёт небольшой растяжимости лучше прилегают к телу, обеспечивая свободу движения».



В числе желанных тканей: хлопок, лён, шёлк и бамбук – все они красиво драпируются.

Универсальность в приоритете

С возрастом хорошо бы научиться сочетать друг с другом предметы одежды, имеющиеся в вашем распоряжении. И не забывать о «капсульности» во время похода по магазинам. По мнению Десурмонт, такие классические вещи, как пиджак и брюки, подогнанные по фигуре, а также юбки А-силуэта можно прекрасно сочетать для различных случаев.

«Кроме того, инвестируйте в «деловые» цвета, такие как синий, серый и бежевый, поскольку они обеспечат вам «гибкость» при создании образов», – добавляет она.



Немного открытости не помешает

С возрастом кажется, что миру нужно показывать меньше тела, чем раньше. Поэтому некоторые начинают вести нещадную борьбу с мини-юбками, декольте, безрукавными вещами и др., «выуживая» их из шкафа и расставаясь без всякого сожаления. Но по словам Кэрол Дэвидсон, заворачиваться в одежду с головы до пят – большая ошибка.

«Глаз обычно ищет баланса между количеством одежды и открытого тела, – говорит она. – Обратите внимание на V-образный вырез вместо декольте, укороченные брюки вместо длинных, рукав по локоть или три четверти вместо длинного, босоножки вместо закрытых туфель. В этом нет ничего особенного, но немного открытости сделает образ более гармоничным».



Цветное настроение

«Добавьте больше цвета и аксессуаров в гардероб броскими украшениями, забавными шарфами или платками и яркими сумками, – предлагает Джэннел Блэр, эксперт моды, стилист и создательница приложения Clicker Style, – С их помощью вы сможете освежать образы и демонстрировать вкус».



По словам Дэвидсон, некоторые цвета могут добавлять возраста, не очень выгодно сочетаясь с цветом кожи, поэтому она настаивает на выборе оттенков средней интенсивности.

«Очень тёмные и сдержанные цвета, такие как чёрный, могут уже не делать из вас стильной особы. С возрастом мы частично теряем пигментацию, например, волос, поэтому добавление «мягких» оттенков поможет выглядеть хорошо отдохнувшими и энергетически заряженными».



Акцент на чистые формы и структурные силуэты

Стилисты уверены, что нынешние тренды костюмов оверсайз или пышных платьев в «крестьянском» стиле могут утяжелять образы женщин среднего и старшего возраста. Основным правилом они считают акцент на структурных моделях. И как дополнительный плюс, они никогда не выходят из моды.

«Они создают аккуратный, интеллигентный вид, – говорит Десурмонт, – Блузки по фигуре, платья с подчёркнутой талией и пиджаки с чёткими линиями добавят элегантности и безукоризненности гардеробу. Они также обеспечат хорошую «посадку» по фигуре и таким образом «вытянут» весь образ».



Подбор хорошо сидящего нижнего белья

Не стоит забывать о силе отлично подобранных предметов нижнего белья. От формирующего красивую линию груди бюстгальтера будет зависеть то, как будет сидеть блузка, платье или свитер.