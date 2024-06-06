60-летняя телеведущая показала лицо без макияжа после пластики

Американская телеведущая Джилл Зарин показала натуральную внешность и раскрыла подробности пластики. Соответствующую информацию она разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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60-летняя знаменитость предстала перед камерой, отказавшись от макияжа. На кадрах видно, что на лице звезды присутствует медицинская повязка после хирургических вмешательств.

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По словам Зарин, она прибегла к подтяжке нижней части лица.

«Я живу открыто и свободно, поэтому хочу поделиться своим опытом», — заявила она.



Зарин подчеркнула, что намерена детально рассказывать поклонникам о своем восстановлении после манипуляций.

«Продолжу делиться обновлениями», — заключила она.



Ранее актриса София Вергара рассказала о смущавшем ее недостатке тела на съемках. 51-летняя знаменитость призналась, что в актерской работе есть один момент, который может заставить ощутить неуверенность в себе. Выяснилось, что во время съемок постельных сцен в телесериале «Грисельда» она беспокоилась о своем внешнем виде.