Ногтевой мастер перечислил ошибки, из-за которых маникюр смотрится дешево

Чрезмерная длина ногтей, обилие декоративных элементов и ярких, кислотных оттенков может визуально дешевить маникюр. Об этом Москве 24 рассказала инструктор и мастер ногтевого сервиса Мария Рябинина.

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По ее словам, хуже всего всегда смотрится некачественный маникюр, со сколами, неровностями и размазанным лаком.

"Покрытие вообще лучше не делать, если ногти не ухожены. Это будет выглядеть аккуратнее", – отметила эксперт.



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"Сделать образ безвкусным могут слишком длинные ногти. И речь не о модных стилетах, а о размерах, которые переходят все границы, – сантиметров 10–15. Тем более когда они не имеют четкой формы и не прямые, а загибаются", – Мария Рябинина,инструктор и мастер ногтевого сервиса.



При ногтях любой формы и размера не надо перебарщивать с дизайном. Обычно двух декоративных элементов достаточно, больше может выглядеть нелепо, предупредила Рябинина.

"Хотя иногда, например, полностью покрывают весь ноготь стразами, и это выглядит очень элегантно. Но здесь надо, чтобы работал опытный мастер, который не переступит тонкую грань, когда дизайн будет смотреться безвкусно", – подчеркнула эксперт.



Очень аккуратно надо использовать и яркие, кислотные оттенки. Они могут смотреться очень красиво, особенно летом, но стоит переборщить, и маникюр будет выглядеть вызывающе и дешево. Поэтому всегда надо советоваться с мастером, который хорошо понимает в дизайне, заключила Рябинина.

Ранее нейл-стилист Елена Корнева рассказала, что миндалевидная форма ногтей помогает визуально удлинить пальцы и делает руки более изящными. Что касается овальных и квадратных вариантов, они эстетично выглядят, если ногтевое ложе от природы узкое и длинное.