Пластический хирург рассказал, что такое бодилифт и как от него избавиться

Есть множество вариантов, как похудеть, но если говорить о внушительном количестве килограммов, то обычно это лишь часть пройденного пути. Кожа может сильно обвиснуть, и едва ли это будет радовать человека, который мечтает о красивом теле. На способность мягких тканей хорошо сокращаться после похудения влияют разные факторы. Например, наследственность или возраст. Когда становится очевидно, что кожа так и останется висеть не очень эстетичными складками, то поможет лишь оперативное вмешательство. Пластический хирург Любовь Гауэр рассказала, какая операция спасет положение в данном случае.

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Какое вмешательство уберет избытки кожи?

Эта операция называется бодилифт или, по-простому, круговой подтяжкой тела. Вмешательство помогает устранить избытки кожи и жировой клетчатки после внушительного сброса веса и сразу сочетает в себе несколько зон. Как правило, это внутренняя и внешняя часть бедер, область спины и живота, ягодицы и руки. Часто операцию дополняют липосакцией, чтобы дополнительно избавиться от локальных жировых ловушек.

Таким образом, пациент, который, например, прошел через бариатрическую операцию или подвергся очень заметным возрастным изменениям, может обрести подтянутое, красивое тело, о котором мечтал, избавиться от надоевших обвисшей кожи и жира.

Как выполняется бодилифт?

Время проведения операции напрямую зависит от ее объема. Обычно бодилифтинг занимает в среднем около 5–6 часов. Так как это долгое и объемное вмешательство, то проводится оно исключительно под общим наркозом.

Рубцы при бодилифте располагаются в зонах, которые не слишком бросаются в глаза, например:

При абдоминопластике (подтяжке живота) и подтяжке спины шов опоясывает тело в зоне нижнего белья;

При феморопластике (подтяжке бёдер) рубец прячется в паховых складках, если планируется небольшой лифтинг, либо с внутренней стороны ягодиц, когда объем работы внушительный;

При подтяжке ягодиц рубец располагается в естественной подъягодичной складке;

При брахиопластике (подтяжке рук) шов идет, как правило, от подмышечной впадины до локтя, но в редких ситуациях при минимальном птозе операция может проводиться через доступ в подмышечной впадине.

Чтобы рубцы были наименее заметными, дополнительно можно поработать с ними с помощью аппаратной и инъекционной косметологии.

Реабилитация

По завершении операции на пациента надевают специальное белье, которое будет создавать компрессию и тем самым сдерживать отек, а также помогать формировать красивые рубцы и мягким тканям заживать в правильном положении. Компрессионное белье в среднем нужно носить около 1,5 месяцев.

Домой пациента отпускают на 2–3 сутки. В первые две недели будут проводиться плановые осмотры и перевязки.

Основной период реабилитации идет примерно около 3–6 месяцев — все зависит от объема вмешательства, а также индивидуальных особенностей организма. За этот срок, как правило, отеки сходят, мягкие ткани заживают в новом положении. Окончательный результат оценивается к году.

Рекомендации доктора помогут снизить риски осложнений, а период восстановления сделать более комфортным. Например, физические нагрузки придется ограничить на 1–3 месяца, но при этом желательно много ходить и гулять, чтобы отек не скапливался. Плюс для ускорения реабилитации доктор может назначить физиотерапии, индиба, BTL, а потом и массажи.

Сауну, баню, бассейн придется ограничить на три месяца. Важный момент для формирования красивых рубцов — нельзя держать их открытыми на солнце в течение года.

Плановые осмотры назначаются через 1, 3 и 6 месяцев после операции, а контрольный — через год.

Если пациент ответственно подходит к периоду реабилитации, то риск появления осложнений значительно снижается, но надо понимать, что полностью он не исключен. Так, например, может появиться серома — скопление жидкости в подкожной клетчатке. В этом случае важно обратиться к своему врачу и выполнить своевременную коррекцию.