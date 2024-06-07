Николь Шерзингер поделилась кадрами в купальнике

Американская певица Николь Шерзингер поделилась видео в откровенном образе у бассейна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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45-летняя экс-участница группы The Pussycat Dolls позировала перед фотографом в слитном черном купальнике с прозрачными вставками. Наряд имел глубокое декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Звезда показала подтянутое тело, лежа у воды.

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Кроме того, она распустила длинные темные волосы.

«Снимаюсь у бассейна, пока @te11 занимается тяжелыми делами», — подписала она пост.



В мае Николь Шерзингер в откровенном купальнике станцевала вместе с женихом. Знаменитость и ее 39-летний возлюбленный, примеривший соломенную шляпу и шорты, снялись на видео.