Рианна снялась с сигаретой из купюры доллара

Певица Рианна стала лицом нового выпуска журнала Perfect Magazine. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

Издание выпустило три версии обложки с певицей. На черно-белой Рианна позировала с крупными локонами и броским макияжем с накладными ресницами и угольно-черными стрелками. В зубах она держала сигарету, скрученную из купюры доллара. На других обложках Рианна предстала с приподнятыми бровями-ниточками и длинными стрелками. Ей также сделали укладку с прядями в разные стороны.

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В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

Недавно Рианна приняла участие в новой рекламной кампании косметического бренда Fenty Beauty. Певица была запечатлена в золотом бикини, украшенном пайетками. Поп-исполнительница также надела несколько колец и цепи.

Ранее поклонники Рианны заметили тайное послание о карьере на ее рубашке.