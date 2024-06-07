«Только не белое»: как одеться на свадьбу, если вы гость

Выбор того, что надеть на свадьбу, может быть очень сложным, особенно когда дресс-код для гостей становится все более запутанным. Но независимо от того, что требуется от приглашенных — формальный, коктейльный или садовый наряд, — гости могут избежать самых серьезных модных промахов с помощью этих универсальных правил свадебного стиля. От слишком пышных юбок и тонны блесток до свадебного белого, загадочного черного и повседневных джинсов — чего не стоит надевать, если вас позвали на свадьбу.

Белое платье

Если только вы не невеста, надевать белое платье на свадьбу — это большой промах и моветон. Оставьте в покое все оттенки белого, слоновой кости и цвета шампанского, если только в приглашении не указан дресс-код «все белое». Потому что невеста вознамерилась быть в красном, например.

«Белый — настолько выделяющийся именно на свадьбе цвет, что когда вы единственная, как невеста, одета в него, все взгляды будут устремлены на вас», — говорит стилист Алина Лобанова.



Если вы думаете, что короткое белое коктейльное платье выдержит проверку этикетом, подумайте еще раз.

«Все больше невест переодеваются во второй образ для ужина в ресторане как раз в более непринужденный наряд, выбирая, в том числе, короткое белое коктейльное платье», — утверждает стилист.



Черное платье

Да, оно стройнит и выглядит обычно очень торжественно. Но для свадьбы это не самый подходящий выбор, лучше присмотрите себе что-то цветное, более жизнерадостное и менее пафосное, чем глубокий таинственный черный.

Цвета нарядов подружки невесты

Эти девушки специально одеваются в платья одинакового цвета, чтобы выделяться на фоне остальных приглашенных на торжестве и на фотографиях. Согласитесь, вносить путаницу и сумятицу будет лишним в такой день?

«Узнать, какой цвет выбран для подружек невесты, очень легко: спросить у самой невесты», — подсказывает Алина.



Ваш повседневный наряд

Даже если в приглашении написано casual, свадебный дресс-код не предусматривает «повседневную» одежду: слишком простые платья, джинсы, футболки, шорты, шлепанцы и кроссовки никогда не будут уместны в качестве свадебного наряда гостя.

«Исключение тут может быть только одно: оригиналы-молодожены устраивают свадьбу в ковбойском стиле, например. Или специально хотят видеть гостей в джинсах или другой одежде из денима по каким-то своим соображениям. Тогда они сами обозначат этот момент в приглашении или лично», — подчеркивает стилист.



Откровенные наряды

«Никогда не надевайте то, что очень сильно оголяет тело, — говорит Алина. Обтягивающие топы, платья с сеткой по бокам, ультра-короткие юбки цвета бешеной фуксии, откровенные декольте и облегающие платья больше подходят для ночного похода в клуб, чем для свадьбы. Хорошо бы принять во внимание, что на свадьбе присутствуют члены семьи — пожилые родители и дети разного возраста, бабушки с дедушками. Оригинальность оригинальностью, но стоит уважать чувства всех, кто приглашен, чтобы никого не шокировать или, хуже того, не оскорбить».



Кстати, слишком вычурно и театрально одеваться тоже, пожалуй, не стоит. Умеренность и элегантность — наше все.

Неудобная обувь

Каблуки визуально удлиняют ноги, всем это известно. Но провести на них весь день, особенно, если обычно вы везде перемещаетесь в удобных кроссовках, может быть весьма утомительно. Особенно, если церемония будет проводиться на природе, а потом предполагаются танцы до упаду. Лучше выбрать комфортные балетки.