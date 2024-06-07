Почему королева Камилла выбрала розовое платье для памятной церемонии D-Day?

Королева Камилла удивила всех ярким розовым нарядом на национальной церемонии Великобритании, посвящённой 80-летию высадки союзных войск в Нормандии (D-Day). Выбор такого неожиданного цвета для подобного мероприятия вызвал вопросы. 76-летняя королева выделялась среди гостей в тёмно-синих костюмах и военной форме на памятной церемонии в Портсмуте, Англия, 5 июня. Она была одета в бледно-розовое платье-пальто и шляпу в тон.

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Обычно женщины королевской семьи выбирают чёрное или другие тёмные цвета для участия в военных памятных мероприятиях, таких как Воскресенье Памяти, которое проходит в ноябре. Однако, есть несколько причин, по которым королева Камилла могла предпочесть более яркий цвет. Возможно, королева выбрала этот наряд, учитывая свои планы на следующий день. 6 июня король Карл, королева Камилла и принц Уильям должны были отправиться в Нормандию, чтобы продолжить празднование 80-летия высадки союзников. Этот визит знаменателен тем, что он стал первой зарубежной поездкой короля после того, как в феврале дворец объявил о его диагнозе рака.

Розовое платье-пальто королевы Камиллы от Fiona Clare и шляпка Philip Treacy уже имеют связь с этой страной — именно в этом наряде она прибыла во Францию с королём в сентябре 2023 года во время государственного визита. Королева сделала модное заявление, когда они с Карлом сошли с самолета в аэропорту Орли, начав свой трёхдневный визит во Францию с президентом Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит. В качестве аксессуаров у Камиллы было четырёхрядное жемчужное ожерелье с бриллиантовой застёжкой (одно из нескольких подобных украшений в её шкатулке), которое она снова надела 5 июня.

Покойная королева Елизавета II славилась тем, что надевала яркие цвета на масштабные мероприятия, чтобы её было легко заметить в толпе. Возможно, это вдохновило её невестку поступить так же. Во время памятного мероприятия D-Day в Портсмуте у королевы Камиллы были слёзы на глазах. Вместе с королём Карлом и принцем Уильямом она присоединилась к ветеранам, чтобы почтить память жертв масштабной военной операции, которая внесла свою лепту в ход Второй мировой войны.

У королевских особ была возможность встретиться с ветеранами на службе, где у 41-летнего Уильяма спросили, как поживает его жена Кейт, проходящая лечение от рака. По сообщениям, когда ветеран спросил Уильяма, становится ли Кейт лучше, он ответил: «Ей бы очень понравилось быть здесь».

Напомним, что в марте принцесса Уэльская рассказала, что у неё диагностирован рак и она проходит химиотерапию. Её последним публичным королевским выходом стало Рождество, когда она вместе с принцем Уильямом и их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, отправилась в церковь в Сандрингеме.