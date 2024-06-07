Топ бьюти-процедур, которые нужны вам перед отпуском

В отпуск хочется отправиться максимально подготовленной, чтобы быть звездой любого пляжа. Косметолог Виктория Шилова рассказала, какие бьюти-процедуры помогут привести себя в порядок прямо перед вылетом на курорт.

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Лимфодренажный массаж

Не стоит надеяться, что один спорт и правильное питание подарят вам идеальную фигуру. Важно не забывать и о массажах, особенно стоит обратить внимание на лимфодренажный. Виктория:

«Такой массаж прекрасно снимает отечность, которая, как правило, не дает получить идеальную стройность ног».



Всего несколько сеансов помогут привести себя в тонус, хотя идеально, если вы пройдете курс из пяти процедур.

Пилинг

Нет, речь не идет о мощных срединных пилингах, которым мы отдаем предпочтение в холодное время года. Легкие пилинги помогут подготовить кожу и получить идеальный загар. Косметолог:

«Я рекомендую газожидкостный пилинг, он не травмирует кожу. Еще один вариант — аквапилинг, с его помощью можно справиться с гиперкератозом».



Конечно, не забывайте ухаживать за кожей после пилинга, чтобы не допустить пигментацию.

Ламинирование ресниц

Использовать декоративную косметику на пляже — так себе идея, учитывая тот факт, что весь макияж может легко поплыть из-за жары и воды. Наш эксперт рекомендует отправиться на ламинирование ресниц и бровей. Процедура поможет получить невероятный натуральный объем ресничек и вам не придется переживать, что тушь убежала.

Биоревитализация

Процедуру рекомендуется проводить пару раз в год, почему бы не повторить ее летом? Виктория:

«Кожа подвергается сильному УФ-облучению, грубеет, поэтому биоревитализация может стать спасением, чтобы не использовать питательный жирный крем на отдыхе».



Однако процедуру лучше проводить как минимум за неделю до поездки, чтобы кожа успела восстановиться, а препарат начал действовать.