Стилист призвал носить вязаные носки вместо обуви

Звездный стилист Алеко Надирян назвал трендовую вещь на лето и осень 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

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Так, эксперт призвал россиянок носить вязаные носки вместо обуви.

«Тот случай, когда уже не надо заставлять носить носки, которые связала бабуля. Вслед за Рианной, которая недавно вышла в вязаных ботинках Bottega Veneta за 400 тысяч рублей, некоторые инфлюэнсеры также экспериментируют с трикотажем на ногах в lifestyle-образах», — рассказал он.



Свои слова стилист проиллюстрировал снимками моделей, которые надели упомянутые изделия. Так, женщины надели красные, черные и цветные вязаные носки, сочетая их с брюками, джинсами или спортивными штанами.

«Для лета, наверное, жарковато, но для осени берем на заметку?» — поинтересовался Надирян у подписчиков.



Ранее гостью обругали в сети за желание пойти на свадьбу в неподходящем наряде. Женщина предстала в черной майке, розовом жакете, темных джинсах с разрезами на коленях и прозрачных босоножках.