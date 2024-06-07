Вера Брежнева опубликовала фото в купальнике

Певица Вера Брежнева показала фигуру в купальнике. Звезда позировала на лестнице, уходящей в океан, и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Мальдивы...воспоминания. Вид сзади», — отметила артистка.



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Экс-солистка «ВИА Гры» рассказывала подписчикам, что ей удалось восстановить фигуру после «беспорядочного питания». По словам певицы, она «заедала стресс» почти год, но потом взяла себя в руки. Артистка также признавалась, что после 40 лет приняла себя без всяких «украшательств», поэтому начала публиковать фото без макияжа и фильтров, не боясь критики.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака.

Артистка воспитывает двоих детей от разных мужчин: 23-летнюю Соню от бизнесмена Виталия Войченко и 14-летнюю Сару от предпринимателя Михаила Кипермана. Старшая дочь исполнительницы носит фамилию не биологического отца, а отчима, который ее растил. Девушка признавалась в соцсетях, что очень полюбила Кипермана и даже после развода матери с ним не стала ее менять.