Регина Бурд опубликовала фото в купальнике

Жена лидера «Руки Вверх!» Сергея Жукова снялась в купальнике после четвертых родов. Экс-солистка группы «Сливки» Регина Бурд опубликовала в соцсетях фото, сделанное во время семейного отдыха.

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«Море на коже, босые ноги, веснушки. Лето — мгновение», — написала артистка.



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Четвертый ребенок пары родился 7 декабря 2023 года. Супруги недавно признались, что назвали сына Эваном, но пока не готовы показывать его лицо поклонникам.

Жуков и Бурд познакомились во время совместных гастролей в Ереване. Исполнитель говорил, что сразу обратил внимание на девушку, поскольку она вела себя очень скромно. Артистка тогда отказалась от свидания с кумиром миллионов девушек, не разрешила проводить ее до дома и не оставила номер телефона. Но Жуков нашел способ, как расположить к себе Регину, и добился первого поцелуя от нее через 10 месяцев ухаживаний. Экс-участница «Сливок» признавалась, что не спешила вступать в серьезные отношения с популярным артистом, за плечами которого развод и ребенок.

А 17 декабря 2007 года Бурд вышла замуж за солиста «Руки Вверх!» и завершила свою карьеру на сцене. Супруги, помимо Эвана, растят 15-летнюю Нику, 14-летнего Энджела и 9-летнего Мирона.