Стилист раскрыл модную вещь в гардеробе на лето

Российский стилист Александр Рогов раскрыл вещь, которая стала модной в гардеробе на лето. Соответствующей информацией он поделился в Telegram.

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Так, специалист посоветовал в подборе летних образов вдохновляться морской эстетикой.

«Шапочки моряка — идеальный аксессуар», — заявил он.



При этом эксперт продемонстрировал образы манекенщиц с вещами в упомянутом стиле. На размещенных снимках модели примерили платья, боди, бомберы и головные уборы в морской тематике.

Ранее российские стилисты оценили наряды звезд на Met Gala. В первую очередь эксперты проанализировали образы Зендеи, назвав их ужасными. Известно, что 27-летняя актриса появилась в платьях люксовых марок Maison Margiela и Givenchy.