Фанаты заподозрили Екатерину Варнаву в анорексии из-за внешности на новых фото

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала новые фото в платье, и фанаты заподозрили ее в анорексии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman позировала перед камерой, сидя на диване. Для съемки 39-летняя звезда надела украшенное пайетками белое платье без рукавов, полупрозрачные остроносые туфли на каблуках и подчеркнула губы красной помадой.

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«Редкое явление — я в платье», — подписала кадры знаменитость.



Поклонники оценили внешность артистки в комментариях.

«Анорексия», «Освенцим уже какой-то», «Колени выдают анорексию», «Накормите ее кто-нибудь — больно смотреть», — заявили пользователи сети.



Ране в июне Екатерина Варнава также показала фигуру в откровенном нижнем белье.