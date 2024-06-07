Что делать, если вы сгорели на солнце

Запоминайте 3 ключевых шага при получении солнечных ожогов: это охлаждение, увлажнение, устранение воспаления. Не менее важно сделать над собой усилие и не делать ничего, что может усугубить ситуацию, рассказала врач-дерматолог Джоди Левайн в разговоре с порталом Yahoo Life. По мнению специалиста, для начала нужно охладить свое тело с помощью чистой, влажной ткани (или даже влажной салфетки). Если есть возможность, лучше принять прохладный душ. Пока кожа еще влажная, самое время нанести увлажняющий крем, который поможет сохранить максимум влаги.

Экономить крем не стоит — после ожога специалисты советуют наносить средство с избытком. Доктор Левайн рекомендует кремы, содержащие алоэ вера и огурец, «которые хорошо увлажняют, а также охлаждают и успокаивают кожу». Кроме того, важно пить больше воды — это поспособствует выздоровлению кожи. Эксперты советуют носить свободную одежду из натуральных волокон, чтобы избежать запревания и натирания, пока ваша кожа не заживет. И самое главное — держитесь подальше от солнца до полного заживления!

Кроме того, дерматологи сходятся во мнении, что отшелушивать омертвевшую кожу нельзя ни руками, ни косметическими средствами. Это может привести к раздражению, образованию рубцов и сделать ее более восприимчивой к инфекциям.