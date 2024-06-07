Будущая невестка Арнольда Шварценеггера снялась в крошечном бикини

Будущая невестка голливудского актера Арнольда Шварценеггера показала фигуру в бикини. Модель Эбби Чемпион позировала на пляже вместе с сыном артиста и поделилась кадрами в соцсетях.

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Возлюбленная Патрика Шварценеггера отметила, что фото были сняты во время их отдыха в Таиланде.

Пара вместе уже восемь лет. В 2022 году Шварценеггер и Чемпион снялись для журнала Vogue, где модель позировала в белом платье, тогда поклонники решили, что влюбленные тайно поженились, однако они опровергли эти домыслы. Сын актера подчеркивал, что Эбби давно стала его самым близким человеком, с которым он готов провести всю жизнь. А в декабре 2023 года Патрик сделал ей предложение.

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Арнольд Шварценеггер в 1986 году женился на тележурналистке Марии Шрайвер, в браке у них родились четверо детей: помимо Патрика, они воспитали дочерей Кэтрин и Кристину, а также сына Кристофера. Экс-супруги после развода смогли выстроить нормальные отношения, иногда они встречаются на семейных праздниках. У актера также есть внебрачный сын Джозеф, которого родила его домработница Милдред Патрисия Баэна.