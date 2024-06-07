История появления первого консилера

Первый консилер появился в конце двадцатых годов. Средство называлось Covermark (англ. «скрытый знак»), а придумала его Лидия О’Лири.

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Дело в том, что она родилась с малиновым родимым пятном на половину левой щеки, которое всегда было поводом для насмешек со стороны и ее личных переживаний. Лидия пыталась смириться с ним все детство, привыкнуть к нему, пока работала учительницей в американском захолустье, но возненавидела его всей душой, когда переехала в Нью-Йорк.

Дело в том, что она мечтала работать в косметическом отделе большого универмага. Но ни один магазин ее не брал:

«Дорогая, работать с людьми вам нельзя, простите, но на вас смотреть страшно!» — таков был единодушный вердикт работодателей.



Поэтому девушка устроилась туда, где ее никто не видел: целыми днями она сидела в маленькой мастерской и рисовала рекламные плакаты. По легенде, однажды она замазала краской какую-то случайную линию и подумала, что родимые пятна тоже ведь можно закрашивать.

Решено! Первый консилер, который она разработала, был жидким и наносился кистью. Средство всегда оправдывало ожидания — маскировало большинство дефектов и долго держалось на коже. В 1936 году О’Лири усовершенствовала свое изобретение и представила консилер Spot-Stik в тюбике, похожем на губную помаду.

Следующий прорыв случился в 1952 году — на рынке появился Ayer Magic, «ключ к макияжу без теней». Его выпустила светская львица и журналистка Гарриет Хаббард Эйер. Средство уже не просто маскировало пятна, оно стирало затемнения, имитируя «эффект идеального освещения на лице». Ayer Magic нужно было нанести на тональную основу под глаза, на виски, вдоль носогубной складки, а затем посмотреть в зеркало и не поверить своим глазам! Реклама обещала визуальное омоложение на десять лет и оказалась убедительной — именно тогда консилер впервые стал частью ежедневного макияжа сотен тысяч женщин.