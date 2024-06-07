Татуировки хной: история, современные тренды, куда уместно носить

В некоторых культурах рисунки хной являются синонимом праздника. В ночь перед таким важным событием, как свадьба, или накануне религиозных важных ивентов, принято украшать руки, а иногда и ноги, популярным натуральным красителем. В наши дни татуировку хной могут наносить жители всех стран, если им хочется изменить ненадолго внешность и развлечься.

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Что такое хна?

Хна — это арабское слово, обозначающее растение, произрастающее в Азии и Африке. Краска образуется путем высушивания листьев растения и измельчения их до состояния порошка. Затем из него делают пасту, которую можно наносить на волосы или бороду в качестве натурального красителя. Пасту также можно наливать в конусы из пластиковых пакетов, которые используются для создания замысловатых рисунков хной на руках и ногах.

Внимание: этот краситель может вызывать аллергические реакции при нанесении непосредственно на кожу, особенно у детей. Всегда делайте тест на сгибе локтя перед татуировкой.

Как долго держится татуировка хной?

Мехенди может держаться на коже до трех недель, но вы, скорее всего, заметите, что она начнет тускнеть уже через два-три дня. Постепенно она будет исчезать, пока полностью не сойдет с кожи.

Татуировка хной работает за счет окрашивания кожи, поэтому, когда верхний слой эпидермиса начнет естественным образом отслаиваться, рисунок тоже исчезнет. Вы также заметите разницу в цвете изображения. При свежем нанесении она будет выглядеть как темное пятно, но со временем она поблекнет до оранжевого или светло-коричневого цвета.

Как ухаживать за татуировкой хной

Ваш мастер может дать вам полные рекомендации, как ухаживать за вашей татуировкой хной, основываясь на типе хны, которую он использует. Ничего особенного делать не нужно.

Куда наносят татуировки хной?

Мехенди чаще всего наносятся на руки и ноги, но технически вы можете нанести их практически в любом месте тела. Поговорите с вашим мастером о том, что вы хотите, и убедитесь, что у него есть опыт и навыки, чтобы достичь желаемого.

Как удалить татуировку хной

Татуировки хной нельзя удалить за ночь или за несколько часов, поэтому прежде чем приступать к их нанесению, убедитесь, что вы хотите сделать. Чтобы удалить изображение, необходимо удалить слои кожи, в которые просочилась краска. Этого можно добиться, многократно промывая участок с мылом или отшелушивая кожу, чтобы ускорить процесс. При регулярном мытье рук мехенди должна удалиться сама собой в течение нескольких недель.

Рисунки мехенди

Мехенди — это очень органичное искусство, поэтому, скорее всего, ваш мастер будет использовать свое собственное видение, чтобы придумать дизайн. При этом у некоторых мастеров может быть фотоальбом с образцами рисунков, которые они могут повторить для вас, или вы можете принести свои собственные идеи для создания рисунка хной.

Популярность определенных рисунков хной зависит от культуры и региона и может включать символические рисунки, которые символизируют удачу, любовь, радость и многое другое. Самые частые рисунки — цветы, зигзаги, точки, мандалы. Они будут уместны на пляже курортного города или в отпуске, который вы проведете в городе.