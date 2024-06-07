Популярный бренд представил сумку в виде помидора
Испанский бренд Loewe представил сумку в виде одного продукта. Соответствующий материал публикует портал Fashionista.
Известно, что в начале июня фотография реликтового помидора, которую опубликовал пользователь X (бывший Twitter) под ником @homocowboi, стала вирусной в соцсетях.
«Помидор — прямо отражение Loewe», — пошутил автор публикации о внешнем виде помидора.
После этого другие юзеры принялись размещать аналогичные посты в соцсетях.
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Тогда креативный директор популярной марки Джонатан Андерсон решил воплотить мем в реальность и показал поклонникам сумку в виде упомянутого продукта.
«Мем о Loewe стал реальностью», — подписал дизайнер ролик, в котором продемонстрировал сумку.
На данный момент неизвестно, когда она поступит в продажу. Стоимость также не раскрывается.
Ранее в июне модный дом Balenciaga представил прибавляющие 16 сантиметров к росту кроссовки.