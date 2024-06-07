Четыре ванночки для ног, которые быстро снимут отечность

Каждый день многим из нас приходится преодолевать большие расстояния — до и после работы, на фитнес, на шопинг или просто во время прогулки. Ничего удивительного, что отеки ног становится чуть ли не нормой. Флеболог Дарья Золотина рассказала нам о суперполезных ванночках, которые при регулярном применении способны решить проблему отечности ног.

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Лимонная

Ванночка не просто помогает разогнать жидкость в конечностях, но и здорово бодрит в целом. Готовится она просто: отвариваем кожуру нескольких лимонов в литре воды, после чего оставляем настояться. Когда вода не будет обжигать, опустите в нее ноги и подержите их полчаса.

Ванночка с хвощем

Хвощ можно легко купить в аптеке, а потому проблем с поиском травы точно не возникнет. Дарья рекомендует заливать сухую траву кипятком и настоять пять минут. Важно процедить отвар и залить в литр воды в тазике. Принимать такую ванночку нужно не дольше получаса.

Горчичная

Для ванночки с горчицей подойдет сухая горчица, также добавляем столовую ложку морской соли для усиления эффекта. Наш эксперт советует миксовать ванночки с приемом мочегонных средств, если проблема не решается обычными процедурами. Однако перед приемом любых препаратов стоит проконсультироваться со специалистом.

Дубовая

В одном литре воды отвариваем две столовые ложки коры дуба и столовую ложку коры ивы. Через десять минут варки можно снять отвар с огня и тщательно процедить. Держим ноги в ванночке как обычно — не больше получаса. К слову, дубовую ванночку можно делать ежедневно.