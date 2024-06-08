Актриса Мария Горбань показала образ с панамой за 85 тысяч рублей

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале "Кухня" жену Дмитрия Нагиева, показала свой образ для отдыха в Сочи. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Актриса позировала в бежевом комбинезоне со спущенными лямками и красном купальнике с разрезами. Образ дополнила плетеная сумка Loewe и панама MiuMiu, стоимость которой на официальном сайте составляет €880 (около 85 тысяч рублей).

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В начале 2021 года звезда вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина, и 5 августа у пары родился сын Нилан. У Горбань также есть девятилетняя дочь от осветителя Олега Филатова, с которым она развелась в 2018 году. Актриса отмечала, что у Стефании прекрасные отношения с отчимом и она считает его лучшим другом, поэтому конфликтов в семье не возникает.

Актриса с мужем и детьми живет на Шри-Ланке в собственном доме. Звезда объясняла, что привыкла "зимовать" в теплых странах, поэтому их переезд никак не связан с политическими событиями. По словам знаменитости, ее супруг больше 10 лет занимается на острове бизнесом и за это время приобрел недвижимость. Горбань называет Шри-Ланку "вторым домом", где ей тепло и спокойно.