Hermès показал вторую часть осенне-зимней коллекции 2024/2025

«Небо - это предел возможностей, вот что такое Нью-Йорк», - так креативный директор женской линии Hermès Надеже-Ване Цыбульски прокомментировала вторую часть коллекции сезона «осень/зима 2024/2025».



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Накануне вечером она была показана в Городе большого яблока, а первая демонстрировалась в Париже в феврале этого года.

Настроение у гостей поднималось, как только они попадали по адресу Pier 36, где над подиумом раскачивались десятки подвесных жёлтых светофоров. Показ привлёк большое количество потенциальных клиентов со всего мира. В их числе музыканты Ашер, Тиерра Уэк, актёры Морган Спектор, Ребекка Холл и др., пожелавшие насладиться «нью-йоркской минутой», продлившейся до глубокой ночи.

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Когда шоу завершилось и опустился занавес, открылась афтерпати Hermès под названием «Manhattan Rocabar» на открытой террасе у воды с диджейским пультом (за котором побывали Рахилл, Кэролайн Полачек и Хани Дижон), коктейлями и кейтерингом от знаменитой закусочной Carbone. Во время предваряющей показ пресс-конференции Надеже-Ване назвала его родственным дефиле, состоявшемуся на февральской Неделе моды в Париже. Но несмотря на повторение мотивов роскоши, нью-йоркский выход был более молодёжным, урбанистичным и сексуальным.

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«Зигзаг между Парижем и Нью-Йорком» начался с ярких и принтованных моделей, навеянных традициями верховой езды и езды на мотоцикле, смешанных с эклектичным стилем восточного побережья США, по наблюдениям дизайнера, бывшей жительницы Нью-Йорка.

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Верхняя одежда жёлтого цвета с кожаной отделкой, как у такси; красные, как цвет светофора, и ярко-синие водолазки с двойным воротником в виде розетки; шерстяные трикотажные куртки для занятий конным спортом; стеганые мотошлемы и множество элегантных кожаных брюк создавали атмосферу трека американской группы Tribe Called Quest – «Luck of Lucien».

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Модельер продолжила усиливать энергетику большого города шёлковыми шарфами и комбинированными кашемировыми трикотажными изделиями, украшенными традиционным для бренда полосатым мотивом «rocabar». Еще большее развитие получили трикотажные платья в полоску и комплекты с роскошными кожаными вставками, которые демонстрировали Палома Эльсессер и Ирина Шейк. Когда палитра сменилась на чёрно-белую, комбинезоны из овечьей кожи стали одним из обязательных предметов гардероба.

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Образы были дополнены элегантной обувью для прогулок по городу, в том числе кожаными ковбойскими сапогами, знакомыми ещё с показа в Париже, теперь ещё и в белом цвете. Использовались также массивные, многослойные ювелирные украшения, в том числе браслеты-каффы от Colliers de Chiens с заклёпками; кожаные кепи mariner (присутствовавшие на всех манекенщицах), а также шарфы, цепочки и кожаные ремни. Сумки Kelly были как большие, так и маленькие, идеально вписывающиеся в гардероб жительницы мегаполиса, среди них варианты в виде конвертов и мини-сумочек, разместившихся на поясах.

Коллекцию Надеже-Ване постаралась создать в виде своеобразного лоскутного одеяла из нью-йоркских индивидуальностей, психологических типов и стилей, вдохновлённых улицей и сочетающих парижскую пикантность и элегантность Big Apple. А для этого, точно, стоило отправиться в большое модное путешествие.