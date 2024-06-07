Как выбрать пижамные брюки на лето

«Проснулась и пошла» — эта мысль часто посещает девушек по утрам, когда проблема «нечего надеть» стоит особенно остро. Платья-комбинации и юбки в бельевом стиле давно прописались в нашем повседневном гардеробе, как и расслабленные брючные костюмы. И если раньше такие комплекты можно было назвать «городскими» за счет всевозможных расцветок, принтов и материалов, то теперь пижамная эстетика вышла на новый уровень.

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Прошлым летом с легкой руки инфлюенсеров самые обычные пижамные штаны — голубые, белые, в полоску или в клетку, на завязках или с пуговицами на гульфике — выбрались из спальни на улицу. В текущем сезоне, на который пришелся пик их популярности, они доказали, что достойны звания «универсальный солдат». А все потому, что вопрос «С чем носить?» здесь не стоит. Каким бы специфичным ни казался «домашний» низ, стилизовать его можно как угодно.

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Трендовая блузка на завязках и нежные балетки — это про романтику в стиле cottagecore (эстетика, вдохновленная размеренной жизнью за городом. — Прим. ред.). Футболка с ярким рисунком, свитшот и кеды — готовый образ для прогулки. Топ, жакет и мюли — когда нет дресс-кода на работе. Трикотажный кардиган, базовая футболка и слингбэки — то, что точно оценят подруги. Ну, и самое очевидное, но не менее стильное комбо — пижамные брюки с рубашкой в тон. Здесь расставляем акценты с помощью аксессуаров вроде сумки и головного убора.