Актриса Ольга Кабо показала фигуру в прозрачном платье

Актриса Ольга Кабо поделилась в соцсетях кадрами с откровенной фотосессии. 56-летняя звезда позировала в студии в прозрачном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра.

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Артистка признавалась, что не стесняется своего возраста. По мнению знаменитости, оптимизм и любимая профессия помогают ей сохранять молодость, а также актриса не отказывается от профессиональных косметических уходов за лицом и телом.

© Соцсети

Кабо отмечала, что не любит спорт, но у нее есть хобби, которое требует много энергии. Актриса почти 30 лет занимается верховой ездой, она тренируется раз в неделю, и такая физическая активность помогает поддерживать мышцы в тонусе.

У знаменитости двое детей. В первом браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным у актрисы родилась дочь Татьяна. Артистка говорила, что мужчина был ее первой настоящей любовью, однако они развелись через два года после появления ребенка. От второго супруга предпринимателя Николая Разгуляева звезда растит 11-летнего сына Виктора. В 2020 году Кабо развелась с отцом мальчика, но судебные тяжбы еще продолжаются. Актриса отмечала, что общается с бывшими мужьями и никогда не препятствует их встречам с детьми.