Певец Витас публично поздравил жену с днем рождения

Певец Витас публично поздравил жену Светлану с днем рождения, объявив об этом всем отдыхающим с ними в отеле. Артист поделился кадрами в соцсетях и показал, как именинница отпраздновала 40-летие.

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«С днем рождения, любимая! Ты самая лучшая, самая красивая», — написал исполнитель.



Витас признавался журналистам, что влюбился в Светлану Гранковскую с первого взгляда — исполнителю тогда было 19 лет, а его избраннице 15. В 2006 году пара поженилась, и через два года у них родилась дочь, которую назвали Аллой. В 2015 году у супругов появился на свет сын Максим, а в 2021 году — девочка Алиса. Третью беременность жены певец не афишировал и о рождении ребенка сообщил постфактум. Он впервые показал младшую дочь поклонникам, когда той было три месяца.

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Исполнитель рассказывал, что отдыхает с семьей на море, и в отеле они практически единственные, кто посещает спортивный зал. Витас давно занимается боксом и постепенно приобщил к тренировкам жену, старшую дочь и сына. По словам артиста, 15-летняя Алла больше всех преуспела в этом виде спорта, и он гордится ее достижениями.