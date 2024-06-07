Сумка в виде помидора и вязаные носки вместо обуви: видеодайджест

«Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости последних дней. Смотрите наш еженедельный дайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые обсуждали в социальных сетях.

Популярный бренд представил сумку в виде помидора.

Директор бренда Loewe Джонатан Андерсон решил воплотить мем в реальность и показал поклонникам сумку в виде помидора.

Стилист призвал носить вязаные носки вместо обуви.

Свои слова стилист проиллюстрировал снимками моделей, которые надели упомянутые изделия. Так, женщины надели красные, черные и цветные вязаные носки, сочетая их с брюками, джинсами или спортивными штанами.

Актриса Рената Литвинова прошлась по подиуму в тренче и трусах.

57-летняя Рената Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского.

«Голая юбка» — главный тренд лета: как ее стилизовать.

В этом сезоне звание «юбки, которую хотят все» следует вручить модели из полупрозрачных материалов, за которой охотятся все модницы.

55-летняя Светлана Бондарчук показала лицо без макияжа.

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась снимком, на котором запечатлела себя в красном халате и с белым полотенцем на голове. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж.