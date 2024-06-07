Российская певица Полина Гагарина раскрыла секрет своей привлекательности. Интервью с ней публикует NEWS.ru.

37-летняя исполнительница рассказала, что хорошо выглядеть ей помогает дисциплинированность. По словам знаменитости, ради здоровья она соблюдает режим и успевает отдыхать вопреки плотному рабочему графику.

«Мои секреты красоты очень просты. Я не имею вредных привычек, стараюсь придерживаться режима сна и питания, занимаюсь спортом, слежу за тем, чтобы успевать вовремя отдыхать и восстанавливаться», — заявила собеседница издания и добавила, что не менее важно развивать внутренний мир.



Ранее в июне Полина Гагарина назвала себя жертвой конфликта с певицей Ольгой Кормухиной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка».