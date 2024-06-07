Певица Бьянка без штанов станцевала на камеру

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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38-летняя знаменитость исполнила танцевальные движения на природе, примерив ярко-розовый боди с длинными рукавами. Поверх упомянутого изделия звезда надела белое вязаное пончо. При этом она отказалась от штанов, демонстрируя оголенные ноги.

Ее образ дополнили желтые босоножки. Помимо этого, артистка распустила вьющиеся волосы и нанесла макияж.

В мае певица Бьянка раскрыла свой вес после похудения и пластики. Исполнительница посетила премию RU TV в белом облегающем платье с открытыми плечами. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру.